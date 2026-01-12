Habertürk
        Son depremler 12 Ocak 2026: Kandilli ve AFAD verilerine göre biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi anlık olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Bölgelerinde hissettikleri depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyenler ''Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, biraz önce deprem mi oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Giriş: 12.01.2026 - 08:00 Güncelleme: 12.01.2026 - 10:39
        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel duyuruyor. Yaşanan en ufak sarsıntı az önce deprem mi oldu sorusuna yanıt arattırıyor. Vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden bulundukları bölgede deprem olup olmadığını öğrenebiliyor. İşte, 12 Ocak 2026 son depremler listesi

        SON DEPREMLER 12 OCAK 2026

        Burdur’da saat 10.03’te 1.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7.0 kilometre altında yaşandı.

        Kütahya’da saat 9.56’da 1.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7.0 kilometre altında yaşandı.

        Balıkesir’de saat 9.50’de 1.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7.0 kilometre altında yaşandı.

        AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ SORGULA

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

