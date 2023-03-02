Kandilli ve AFAD son depremler listesi, Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından gündeme geldi. Elazığ, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş'ta yıkıma neden olan depremlerin ardından bölge artçı depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Kahramanmaraş depreminde can kaybı sayısı 45 bini geçerken gözler son depremler listesine çevrildi. İşte, 2 Mart 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...