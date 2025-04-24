Son depremler listesi 25 Nisan 2025: AFAD ve Kandilli ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi 25 Nisan Cuma günü yaşanan her sarsıntı sonrası araştırılıyor. Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, yoğun olarak ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. Özellikle geçtiğimiz gün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası Türkiye diri fay hattı haritası inceleniyor. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 25 Nisan 2025 son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Ülke genelinde bugün yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Son olarak meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi vatandaşlarda tedirginliğe yol açıyor. Gelişmeler 25 Nisan bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile takip ediliyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor. Diri fay hattının geçtiği iller Türkiye fay hattı haritası ile öğrenilebiliyor. İşte, 25 Nisan 2025 Perşembe Türkiye AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama ekranı…
6.2'LİK DEPREM 300 KM'DEN HİSSEDİLDİ
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerinin, Silivri (Marmara Denizi) Depremi’ne ilişkin değerlendirmelerini açıkladı. Açıklamada, “Deprem dış merkezden 300 kilometre yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir" denildi.
İSTANBUL SABAHA 4.1 İLE UYANDI
İstanbul sabaha ise AFAD verilerine göre 4.1, Kandilli ölçümüne göre ise 4.6 büyüklüğündeki depremle uyandı. Depremin merkez üssü Büyükçekmece açıkları oldu. AFAD derinliği 7 km, Kandilli ise 16.9 km olarak açıkladı.
24 NİSAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ
2025.04.24 21:56:05 40.8502 28.3735 12.7 -.- 3.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 21:54:47 40.8527 28.3800 13.5 -.- 3.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 21:11:51 40.8392 28.2662 18.3 -.- 3.2 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.24 19:24:46 40.8443 28.2895 17.5 -.- 3.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.24 17:52:53 40.8402 28.3160 14.5 -.- 4.0 -.- MARMARA DENIZI
2025-04-24 12:06:35 36.6375 25.62556 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
24-04-2025 09:22:08 40.8356 28.1256 7 ML 3.1 Marmara Denizi - [20.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
24-04-2025 07:19:19 40.8411 28.3061 7 MW 4.1 Marmara Denizi - [24.56 km] Büyükçekmece (İstanbul) 658424
24-04-2025 07:08:29 40.8581 28.3617 6.99 ML 3.3 Marmara Denizi - [20.29 km] Büyükçekmece (İstanbul) 658426
24-04-2025 06:16:06 40.8381 28.1344 6.82 ML 3.7 Marmara Denizi - [20.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 658419
24-04-2025 04:20:03 40.8256 28.1383 7.02 ML 3.9 Marmara Denizi - [21.77 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 658402
24-04-2025 03:30:22 37.8892 29.2208 13.34 MW 3.9 Pamukkale (Denizli) 658395
24-04-2025 00:00:15 40.8472 28.2883 6.99 ML 3.7 Marmara Denizi - [24.39 km] Silivri (İstanbul) 658367
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.