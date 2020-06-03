Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, bazılarını hissettiğimiz bazılarını ise hissedemediğimiz bir çok deprem meydana geliyor. 3 Haziran son deprem listesi haberimizde.

OSMANİYE’DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Hacıhaliloğlu köyü olan saat 02.22'de, yerin 5 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde hissedildi.

SON DEPREMLER 3 HAZİRAN ÇARŞAMBA

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: