Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Kandilli

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 3 KASIM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 3 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.03 09:39:32 36.4712 28.6907 5.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.03 09:38:44 37.9270 26.6682 8.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.11.03 09:30:07 36.9837 27.4503 17.2 -.- 1.9 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel 2019.11.03 08:58:26 36.4463 28.7807 4.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.03 08:55:25 36.5113 28.8815 5.2 -.- 1.5 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2019.11.03 08:33:17 36.5097 28.7173 4.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.03 08:25:09 39.3355 26.9188 5.4 -.- 2.7 -.- KUBASLAR-GOMEC (BALIKESIR) İlksel 2019.11.03 07:52:34 39.3360 26.9072 2.8 -.- 3.0 -.- ULUBEYLER-GOMEC (BALIKESIR) İlksel 2019.11.03 07:18:34 36.4663 28.6902 6.1 -.- 4.0 4.0 AKDENIZ İlksel 2019.11.03 07:07:43 36.4313 28.6633 5.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.03 04:48:29 37.0587 29.7412 23.8 -.- 1.5 -.- YAZIR-CAVDIR (BURDUR) İlksel 2019.11.03 04:19:10 37.6133 29.0332 5.3 -.- 1.3 -.- KIZILCABOLUK-TAVAS (DENIZLI) İlksel 2019.11.03 04:02:05 39.4053 26.8048 8.0 -.- 1.4 -.- GOMEC (BALIKESIR) İlksel 2019.11.03 03:46:12 34.3592 25.2347 84.1 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.03 03:02:29 36.5905 28.7938 19.2 -.- 1.8 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2019.11.03 03:01:13 36.5225 28.8093 15.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.03 02:59:21 36.4960 28.7148 3.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.03 02:46:41 36.5068 28.7868 18.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.03 01:05:11 36.4753 28.6935 4.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.03 00:49:42 36.4112 28.7155 7.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.03 00:04:45 36.9203 27.7137 4.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.02 23:29:05 36.4542 28.6817 5.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.02 23:19:05 37.0465 35.7372 38.9 -.- 1.2 -.- BUYUKMANGIT-CEYHAN (ADANA) İlksel 2019.11.02 23:11:03 37.0375 28.3790 7.4 -.- 1.6 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel 2019.11.02 22:05:08 36.4637 28.6818 5.0 -.- 3.4 3.3 AKDENIZ İlksel