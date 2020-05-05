En son deprem nerede oldu? sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, bazılarını hissettiğimiz bazılarını ise hissedemediğimiz bir çok deprem meydana geliyor. 5 Mayıs son deprem listesi haberimizde.

ERZİNCAN’DA 3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Erzincan’ın Tercan ilçesi Başbudak Köyünde bugün saat 08.51’de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 metre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da 3.3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Erzurum’un Aşkale ilçesi ve yerin 4.92 metre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

SON DEPREMLER 5 MAYIS

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: