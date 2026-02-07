Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler 7 Şubat 2026: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler 7 Şubat 2026: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi güncel olarak duyuruluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin 7 Şubat 2026 sabahı paylaştığı son verilere göre, yer kabuğundaki hareketlilik devam ediyor. İşte, son depremler listesi

        Giriş: 07.02.2026 - 08:16 Güncelleme: 07.02.2026 - 08:16
        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün farklı büyüklüklerde pek çok sarsıntı yaşandı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 7 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        SON DERPEMLER LİSTESİ 7 ŞUBAT 2026

        2026-02-07 07:51:14 39.23278 28.99944 6.76 ML 1.3 Simav (Kütahya)

        2026-02-07 07:47:09 36.90444 27.25389 8.2 ML 1.9 Ege Denizi - [07.78 km] Bodrum (Muğla)

        2026-02-07 07:42:07 38.33917 38.81056 9.34 ML 1.8 Kale (Malatya)

        2026-02-07 07:30:59 38.14222 36.83278 7.0 ML 1.2 Afşin (Kahramanmaraş)

        2026-02-07 07:26:10 37.08028 28.28583 6.97 ML 1.6 Menteşe (Muğla)

        2026-02-07 07:18:58 39.20194 27.98972 10.33 ML 1.7 Akhisar (Manisa)

        2026-02-07 07:08:13 37.00056 28.91361 7.0 ML 1.6 Köyceğiz (Muğla)

        2026-02-07 06:44:51 39.15556 28.22833 7.18 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-02-07 06:32:30 37.41028 32.19083 7.0 ML 1.4 Ahırlı (Konya)

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6 ŞUBAT’TA ERZİNCAN’DA DEPREM OLDU

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        Deprem, yerin yaklaşık 4,52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerin saha taramalarına başladığı, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durumun bulunmadığı belirtildi.

