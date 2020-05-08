En son deprem nerede oldu? sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, bazılarını hissettiğimiz bazılarını ise hissedemediğimiz bir çok deprem meydana geliyor. 8 Mayıs son deprem listesi haberimizde.

SON DEPREMLER 8 MAYIS

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

TAHRAN'DA 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 00.48'de 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Ulusal Kriz Yönetimi Başkanı İsmail Neccar, çevredeki kentlerden de hissedilen depremin binalarda hasara yol açmadığını belirtti.

Deprem anında panikle dışarıya çıkmaya çalışan kişilerin yaralandığına dikkati çeken Neccar, panikle evinden kaçmaya çalıştığı sırada duvara çarparak beyin sarsıntısı geçiren 60 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Neccar, deprem sırasında yaşadıkları panik nedeniyle 33 kişinin yaralandığını belirtti.

Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi de Tahran'ın batısında deprem anında kalp krizi geçiren bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Öte yandan Sismoloji Merkezi Başkanı Ali Muradi, 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3,9 şiddetinde 38 artçı sarsıntının gerçekleştiği bilgisini verdi.