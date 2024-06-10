Van'da deprem! 10 Haziran AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi
Türkiye, deprem kuşağında yer alması nedeniyle sık sık sismik hareketliliklerle karşı karşıya kalıyor. Yaşanan sarsıntılar ülkenin çeşitli bölgelerinde hissedilirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberlerini kamuoyu ile paylaşıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan verilere bugün çeşitli büyüklüklerde birçok deprem kaydedildi. İşte, 10 Haziran 2024 Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler...
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde birçok sarsıntı meydana geliyor. Depremlerin büyüklükleri, merkez üsleri ve derinlikleri gibi detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından belirlenerek paylaşılıyor. İşte, 10 Haziran 2024 Pazartesi günü yaşanan son dakika depremler listesi...
VAN'DA DEPREM
AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün 15:06'da Van'ın Erciş ilçesine 6.20 km uzaklıkta Van Gölü'nde 2.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremini derinliği 6.45 km olarak ölçüldü.
ÇORUM SALLANDI!
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 06:41'de Çorum'un Sungurlu ilçesinde 1.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 10.34 km olarak belirlendi.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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