Son depremler| Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 26 Aralık Salı bugün son depremler

Son depremler| Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 26 Aralık Salı bugün son depremler

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Son depremler listesi 26 Aralık Salı... Bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin her bir ili küçük ölçeklerde sallanıyor. Birçok vatandaş, "Az önce deprem mi oldu?" veya "Son depremler" aramasını yaparken AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel depremler listesini vatandaşlara sunuyor. İşte, 26 Aralık Salı son depremler listesi...