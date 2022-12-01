Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, günün ilk saatlerinde araştırılıyor. Farklı illerde meydana gelen depremler, son depremler listesinde paylaşılıyor. "Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" araştırmaları Aralık ayının ilk gününde de sürdü. İşte, 1 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
1 ARALIK 2022 AFAD SON DEPREMLER
1 ARALIK 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.12.01 06:09:37 40.7968 31.0633 10.9 -.- 1.0 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel
2022.12.01 04:34:03 40.7767 30.9992 13.7 -.- 1.1 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.01 03:43:09 36.8328 34.2823 8.7 -.- 2.4 -.- SAHNA-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2022.12.01 03:27:21 40.8370 31.0542 16.2 -.- 1.4 -.- SAZIYE-(DUZCE) İlksel
2022.12.01 03:17:32 40.8610 30.9387 14.9 -.- 1.0 -.- GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2022.12.01 01:15:59 37.0780 28.4462 8.7 -.- 2.1 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.01 01:00:54 37.0545 28.9490 10.2 -.- 2.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.12.01 00:50:37 40.7635 30.8978 8.6 -.- 1.3 -.- MUHAPDEDE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|01-12-2022 06:42:54
|39.521
|38.15
|7.07
|ML
|1.2
|Divriği (Sivas)
|537374
|01-12-2022 06:36:55
|38.37
|44.463
|7.5
|ML
|1.4
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [03.88 km] Başkale (Van)
|537375
|01-12-2022 06:31:20
|37.306
|27.992
|6.94
|ML
|1.5
|Yatağan (Muğla)
|537372
|01-12-2022 06:30:34
|37.307
|36.002
|7.03
|ML
|1.6
|Kadirli (Osmaniye)
|537373
|01-12-2022 06:22:29
|38.378
|27.251
|4.12
|ML
|1.3
|Buca (İzmir)
|537371
|01-12-2022 06:09:37
|40.786
|31.091
|7.01
|ML
|1.1
|Merkez (Düzce)
|537370
|01-12-2022 05:38:59
|37.443
|42.84
|6.32
|ML
|1.1
|Uludere (Şırnak)
|537369
|01-12-2022 05:05:07
|37.969
|38.19
|7
|ML
|0.8
|Merkez (Adıyaman)
|537368
|01-12-2022 04:35:08
|38.495
|30.221
|7.02
|ML
|1.1
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|537367
|01-12-2022 04:08:23
|35.844
|30.52
|47.27
|ML
|2.4
|Akdeniz - [53.89 km] Kumluca (Antalya)
|537366
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