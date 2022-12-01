SON DEPREMLER LİSTESİ 1 Aralık 2022 | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, günün ilk saatlerinde araştırılıyor. Farklı illerde meydana gelen depremler, son depremler listesinde paylaşılıyor. "Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" araştırmaları Aralık ayının ilk gününde de sürdü. İşte, 1 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

1 ARALIK 2022 AFAD SON DEPREMLER

1 ARALIK 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.12.01 06:09:37 40.7968 31.0633 10.9 -.- 1.0 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel

2022.12.01 04:34:03 40.7767 30.9992 13.7 -.- 1.1 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.01 03:43:09 36.8328 34.2823 8.7 -.- 2.4 -.- SAHNA-ERDEMLI (MERSIN) İlksel

2022.12.01 03:27:21 40.8370 31.0542 16.2 -.- 1.4 -.- SAZIYE-(DUZCE) İlksel

2022.12.01 03:17:32 40.8610 30.9387 14.9 -.- 1.0 -.- GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2022.12.01 01:15:59 37.0780 28.4462 8.7 -.- 2.1 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.12.01 01:00:54 37.0545 28.9490 10.2 -.- 2.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2022.12.01 00:50:37 40.7635 30.8978 8.6 -.- 1.3 -.- MUHAPDEDE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

01-12-2022 06:42:54 39.521 38.15 7.07 ML 1.2 Divriği (Sivas) 537374 01-12-2022 06:36:55 38.37 44.463 7.5 ML 1.4 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [03.88 km] Başkale (Van) 537375 01-12-2022 06:31:20 37.306 27.992 6.94 ML 1.5 Yatağan (Muğla) 537372 01-12-2022 06:30:34 37.307 36.002 7.03 ML 1.6 Kadirli (Osmaniye) 537373 01-12-2022 06:22:29 38.378 27.251 4.12 ML 1.3 Buca (İzmir) 537371 01-12-2022 06:09:37 40.786 31.091 7.01 ML 1.1 Merkez (Düzce) 537370 01-12-2022 05:38:59 37.443 42.84 6.32 ML 1.1 Uludere (Şırnak) 537369 01-12-2022 05:05:07 37.969 38.19 7 ML 0.8 Merkez (Adıyaman) 537368 01-12-2022 04:35:08 38.495 30.221 7.02 ML 1.1 Sandıklı (Afyonkarahisar) 537367 01-12-2022 04:08:23 35.844 30.52 47.27 ML 2.4 Akdeniz - [53.89 km] Kumluca (Antalya) 537366

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