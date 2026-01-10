Habertürk
        Son depremler listesi 10 Ocak Cumartesi: Biraz önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri

        Kahramanmaraş'ta deprem! 10 Ocak 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içinde irili ufaklı birçok deprem oluyor. Ülkemizde meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. Peki deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 10 Ocak 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Giriş: 10.01.2026 - 09:23 Güncelleme: 10.01.2026 - 09:23
        1

        Ülkemizde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir deprem ile sallandı. Sındırgı merkezli sarsıntının büyüklüğü 3.2 olarak kayıtlara geçti. Peki en son deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? İşte 10 Ocak 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        2

        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 11:17’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, sarsıntı 12.36 kilometre derinlikte kaydedildi.

        3

        BALIKESİR DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 04.58’de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Sarsıntı 6.98 kiloemtre derinlikte kaydedildi.

        4

        9 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2026-01-09 11:17:42 37.91972 36.6575 12.36 MW 4.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)

        2026-01-09 04:58:44 39.17306 28.27556 6.98 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

        5

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
