Ülkemizde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir deprem ile sallandı. Sındırgı merkezli sarsıntının büyüklüğü 3.2 olarak kayıtlara geçti. Peki en son deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? İşte 10 Ocak 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...