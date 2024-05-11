Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de anlık olarak birçok deprem oluyor. Birçoğu küçük depremler olsa da elde hassas sismograflar onlarca depremi kaydederek, derin analizler yapıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri anbean raporluyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 11 Mayıs son depremler listesi...