Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla vurarak öldüren yabancı uyruklu öğrencinin okula giriş-çıkış anına ilişkin görüntülere ulaşıldı.

Görgü tanıklarından Sevil Küçük, bahçede çay içtikleri sırada bağırma sesi duyunca dışarıya çıktığını, bu sırada bir kadının, "Ne olur ambulansı çabuk arayın, ölüyor." diye bağırdığını ifade etti. Küçük, ardından ambulans ve polisin geldiğini, yaralının sedyeyle çıkarılarak ambulansa alındığını anlattı.

Küçük, şöyle devam etti:

"Olay yeri inceleme ekipleri geldi, öğrencileri dağıttı. Kimisi evine gitti, kimisinin velisi geldi aldı. Öğrenciler dağıldıktan sonra kapıyı kilitlediler, hastaneye gittiler. Durumu ağırmış."

Yunus Emre Tüynüklü de müdürün bir öğrenciyi okuldan kovduğunu duyduğunu belirterek, "Okula silahla gelmiş, müdürü bacağından ve karnından vurmuş." dedi.