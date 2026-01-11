11 Ocak 2026 Pazar depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
11 Ocak 2026 Pazar günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. Deprem kuşağında yer alan ülkede meydana gelen bu sarsıntılar, bazı bölgelerde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamalara göre depremler sonucunda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde gerçekleşen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam etti. İşte, 11 Ocak 2026 Pazar günü Türkiye'de meydana gelen depremlere dair güncel bilgiler ve ayrıntılar…
AKDENİZ SALLANDI
Akdeniz'de saat 00.50'de, 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 24.61 kilometre altında yaşandı.
MANİSA'DA DEPREM
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Daha sonra aynı konumda saat 04.33'te 3.8 büyüklüğünde, saat 05.54'te 3.3 başka bir deprem daha oldu.
TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
