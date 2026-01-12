Habertürk
Habertürk
        Son depremler listesi 12 Ocak 2026 Pazartesi: En son ne zaman ve nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?

        12 Ocak 2026 depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        12 Ocak 2026 Pazartesi Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. Deprem kuşağında yer alan ülkede meydana gelen bu sarsıntılar, bazı bölgelerde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamalara göre depremler sonucunda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde gerçekleşen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam etti. İşte, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen depremlere dair güncel bilgiler ve ayrıntılar…

        Giriş: 12.01.2026 - 00:21 Güncelleme: 12.01.2026 - 00:21
        1

        12 Ocak 2026 Pazartesi günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD ile Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde kaydedilen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdü. Yaşanan depremler sonrası yetkili kurumlardan olumsuz bir ihbar gelmezken, vatandaşlar son deprem verilerine odaklandı. İşte, 12 Ocak 2026 günü Türkiye’de kayda geçen depremlere ilişkin güncel bilgiler ve detaylar…

        2

        EGE DENİZİNDE DEPREM

        Ege Denizinde saat 09.26'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7 kilometre altında yaşandı.

        3

        MANİSA'DA DEPREM

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Daha sonra aynı konumda saat 04.33'te 3.8 büyüklüğünde, saat 05.54'te 3.3 başka bir deprem daha oldu.

        AKDENİZ SALLANDI

        Akdeniz'de saat 00.50'de, 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 24.61 kilometre altında yaşandı.

        4

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
