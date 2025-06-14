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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 14 HAZİRAN 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Son depremler listesi 14 Haziran 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile şimdi deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 14 Haziran Cumartesi günü en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye'de gün çerisinde irili ufaklı birçok deprem yaşanıyor. Ülkemizin dört bir yanında meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte 14 Haziran 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 08:45 Güncelleme: 14.06.2025 - 08:45
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        Son depremler listesi 14 Haziran 2025 Cumartesi günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? İşte, 14 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        2

        13 HAZİRAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        2025-06-14 08:25:56 38.17444 38.18167 7.01 ML 2.5 Yeşilyurt (Malatya)

        2025-06-14 04:36:02 39.24417 28.95444 7.11 ML 2.5 Simav (Kütahya)

        2025-06-14 04:35:49 39.21889 28.98639 10.37 ML 2.6 Simav (Kütahya)

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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