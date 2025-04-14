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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi: 14 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Van ve Ege Denizi deprem ile sallandı! 14 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Bugünkü verilere göre, birçok ilde irili ufaklı pek çok deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği, yeri, enlem ve boylam bilgileri AFAD ve Kandilli son dakika verileri ile belli oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde? İşte, 14 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 07:14 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:11
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        Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar hissedilirken şiddeti düşük olanlar hissedilmiyor. Ancak küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Bugün birçok ilde deprem oldu. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler 14 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi.

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        EGE DENİZİ’NDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 12:23’te Ege Denizi’nde İzmir Karaburun açıklarında deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.2 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 30.9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        VAN DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 10:13’te Van Tuşba'da deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen depremin derinliği ise 6.98 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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