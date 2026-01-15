Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 15 OCAK 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi saniye saniye paylaşıyor! Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Manisa ve Balıkesir'de deprem! 15 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Bu sebeple son depremler listesi 15 Ocak 2026 Perşembe günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD verilerine göre bugün en şiddetli depremler Manisa ve Balıkesir'de meydana geldi. İşte, 15 Ocak 2026 son depremler listesi ile sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 07:45 Güncelleme: 15.01.2026 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre bugün en büyük depremler Manisa ve Balıkesir’de ölçüldü. İşte, 15 Ocak 2026 son depremler listesi sorgulama ekranı...

        2

        BALIKESİR’DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.55’te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 5.66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        3

        MANİSA DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02.03’te Manisa’nın Soma ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.6 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 11.75 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        4

        15 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2026-01-15 02:55:33 39.18667 28.24472 5.66 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-15 02:03:10 39.32056 27.70583 11.75 ML 3.6 Soma (Manisa)

        5

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkede meydana gelen irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verilere ulaşabiliyor.

        Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.

        6

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadeniz için sağanak yağmur, Doğu Anadolu için kar yağışı alarmı
        Karadeniz için sağanak yağmur, Doğu Anadolu için kar yağışı alarmı
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        İran'daki protestolarda can kaybı 2 bin 600'ü aştı
        İran'daki protestolarda can kaybı 2 bin 600'ü aştı
        Tedesco'dan transfer sözleri!
        Tedesco'dan transfer sözleri!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Gazze'de 2. aşama başladı
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        Tayland'da vinç faciası! 32 ölü, 64 yaralı
        Tayland'da vinç faciası! 32 ölü, 64 yaralı
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı