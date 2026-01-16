Manisa, Balıkesir ve Muğla'da deprem! 16 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Bu sebeple son depremler listesi 16 Ocak 2026 Cuma günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD verilerine göre bugün en şiddetli depremler Manisa, Balıkesir ve Muğla'da meydana geldi. İşte, 16 Ocak 2026 son depremler listesi ile sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgiler...
Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre bugün en büyük depremler Manisa, Balıkesir ve Muğla'da ölçüldü. İşte, 16 Ocak 2026 son depremler listesi sorgulama ekranı...
MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.53’te Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesine 107.93 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 28.16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
BALIKESİR’DE DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.55’te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5.66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
MANİSA DEPREM İLE SALLANDI
AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02.03’te Manisa’nın Soma ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.6 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 11.75 kilometre derinliğinde kaydedildi.
15 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2026-01-15 09:53:28 35.66139 28.18806 28.16 MW 3.5 Akdeniz - [107.93 km] Marmaris (Muğla)
2026-01-15 02:55:33 39.18667 28.24472 5.66 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-15 02:03:10 39.32056 27.70583 11.75 ML 3.6 Soma (Manisa)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkede meydana gelen irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verilere ulaşabiliyor.
Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.