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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 17 Ekim 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

        Şırnak'ta deprem! 17 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. Ülke genelinde meydana gelen büyük ve küçük tüm sarsıntılar bu listeler aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılıyor. Bu listelerde depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar yer alıyor. Kandilli verilerine göre, Şırnak deprem ile sallandı. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 17 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 07:20 Güncelleme: 17.10.2024 - 07:51
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        1

        Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ülke genelinde meydana gelen tüm sarsıntılar yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Kandilli verilerine göre Şırnak’ta deprem oldu. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 17 Ekim 2024 Son depremler listesi sorgulama ekranı.

        2

        ANKARA DEPREM VERİLERİ

        Yer: HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

        Tarih: 2024.10.17

        Saat: 07:33:19

        Enlem: 40.2038

        Boylam: 31.7397

        Derinlik: 8.4

        Büyüklük: 2.5

        3

        EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

        Yer: EGE DENIZI

        Tarih: 2024.10.17

        Saat: 05:57:15

        Enlem: 36.6185

        Boylam: 24.5370

        Derinlik: 5.5

        Büyüklük: 2.6

        4

        ŞIRNAK DEPREM İLE SALLANDI!

        Yer: OVAKOY-SILOPI (SIRNAK)

        Tarih: 2024.10.17

        Saat: 05:29:28

        Enlem: 36.9703

        Boylam: 42.4048

        Derinlik: 1.4

        Büyüklük: 2.9

        5

        AKDENİZ'DE DEPREM!

        Yer: GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

        Tarih: 2024.10.17

        Saat: 03:21:17

        Enlem: 34.6105

        Boylam: 24.6072

        Derinlik: 6.5

        Büyüklük: 2.8

        6

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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