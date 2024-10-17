Şırnak'ta deprem! 17 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. Ülke genelinde meydana gelen büyük ve küçük tüm sarsıntılar bu listeler aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılıyor. Bu listelerde depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar yer alıyor. Kandilli verilerine göre, Şırnak deprem ile sallandı. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 17 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ülke genelinde meydana gelen tüm sarsıntılar yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Kandilli verilerine göre Şırnak’ta deprem oldu. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 17 Ekim 2024 Son depremler listesi sorgulama ekranı.
ANKARA DEPREM VERİLERİ
Yer: HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
Tarih: 2024.10.17
Saat: 07:33:19
Enlem: 40.2038
Boylam: 31.7397
Derinlik: 8.4
Büyüklük: 2.5
EGE DENİZİ'NDE DEPREM!
Yer: EGE DENIZI
Tarih: 2024.10.17
Saat: 05:57:15
Enlem: 36.6185
Boylam: 24.5370
Derinlik: 5.5
Büyüklük: 2.6
ŞIRNAK DEPREM İLE SALLANDI!
Yer: OVAKOY-SILOPI (SIRNAK)
Tarih: 2024.10.17
Saat: 05:29:28
Enlem: 36.9703
Boylam: 42.4048
Derinlik: 1.4
Büyüklük: 2.9
AKDENİZ'DE DEPREM!
Yer: GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
Tarih: 2024.10.17
Saat: 03:21:17
Enlem: 34.6105
Boylam: 24.6072
Derinlik: 6.5
Büyüklük: 2.8
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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