Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ülke genelinde meydana gelen tüm sarsıntılar yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Kandilli verilerine göre Şırnak’ta deprem oldu. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 17 Ekim 2024 Son depremler listesi sorgulama ekranı.