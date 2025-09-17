Son depremler listesi 17 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülkemizde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 17 Eylül 2025 son depremler listesi...
Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüyor ve son depremler listelerine ekleniyor. Bugün meydana gelen tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere ulaşmak için 17 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama linkleri haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler listelerine göre, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 07.25 itibarıyla büyüklükleri 0.9 ile 2.7 arasında değişen pek çok deprem meydana geldi.
Ancak 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olmadı.
EN SON NEREDE DEPREM OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.