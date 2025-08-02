Erzincan ve Aydın'da deprem! 2 Ağustos 2025 son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
Türkiye, jeolojik yapısı gereği deprem riski yüksek bir bölgede yer alıyor. 2 Ağustos 2025 tarihinde de yurdun çeşitli noktalarında meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından hissedildi. Bu depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak izlenerek kamuoyuyla paylaşıldı. İşte 2 Ağustos 2025 tarihli güncel son depremler listesi ve detayları…
Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle sık sık depremlerle karşı karşıya kalan bir ülke olarak biliniyor. 2 Ağustos 2025 tarihinde de, ülkenin farklı bölgelerinde hissedilen depremler meydana geldi. Söz konusu sarsıntılar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilerek kamuoyuyla paylaşıldı. İşte 2 Ağustos 2025 Cumartesi gününe ait güncel deprem verileri ve son depremler listesi…
ERZİNCAN'DA DEPREM
Erzincan'ın İliç ilçesinde saat 05.05'te, 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 6.8 kilometre altında oldu.
AYDIN DA SALLANDI
Aydın İncirliova'da saat 03.07'de 2.3 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçti. Deprem yerin 9.77 kilometre altında oldu.
TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
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