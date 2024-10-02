Kars deprem ile sallandı! 2 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Kars deprem verileri
Son depremler listesi 2 Ekim Çarşamba günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün Kars'ta şiddetli bir deprem oldu. İşte, 2 Ekim 2024 Son depremler listesi ile Kars depremi merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü…
Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre Kars’ta deprem meydana geldi. İşte, 2 Ekim 2024 son depremler listesi...
KARS’TA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Ermenistan Shirak açıklarında Kars’ın Akyaka ilçesinde deprem oldu.
Saat 02:38’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9, derinliği ise 12.59 km olarak ölçüldü.
KONYA DEPREM İLE SALLANDI!
AFAD verilerine göre, saat 00:54’te Konya ili Selçuklu ilçesinde deprem meydana geldi.
3.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 km derinliğinde gerçekleşti.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.