Son depremler listesi 2 Eylül Salı: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi 2 Eylül Salı günü itibarıyla güncellendi. Bilindiği üzere Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. 2 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere erişebilirsiniz.
Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte, 2 Eylül 2025 son depremler listesi...
BALIKESİR SINDIRGI'DA DEPREM
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.09 sularında 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD verilerine göre saat 16.13’te Balıkesir Sındırgı’da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem derinliği 7.32 olarak duyuruldu.
1 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-09-01 16:23:50 39.20778 28.15556 10.04 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 16:19:05 39.24028 28.20333 6.95 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 16:16:32 39.22222 28.18028 10.98 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 16:15:23 39.21528 28.18806 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 16:13:51 39.23778 28.20722 7.32 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-01 15:53:47 37.82389 36.26556 7.01 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2025-09-01 15:49:41 38.97139 28.22639 6.8 ML 1.0 Gördes (Manisa)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.