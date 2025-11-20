Kandilli/AFAD son depremler listesi 20 Kasım 2025: En son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?
Ülkemizde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listeleniyor. Bu listeler aracılığıyla depremin konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar öğrenilebiliyor. Yaşadıkları bölgede ve yakınında deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine göre en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldiğini görebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu, nerede, büyüklüğü kaç? İşte 20 Kasım 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı.
Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde soruları 20 Kasım 2025 Perşembe günü de gündemdeki yerini koruyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde medyana gelen depremleri anbean listelemeye devam ediyor. Son dönemde Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen şiddetli depremler bölgede tedirginlik yaratıyor. Sarsıntılar çevre illerde ve İstanbul'da da hissedilebiliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 20 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen depremler sorgulama…
BALIKESİR'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 15.25'te Balıkesir Sındırgı'da 33.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 11.01 kilometre derinliğinde kaydedildi.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.