Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün Muğla ve Bingöl’de 3 üzeri büyüklükte deprem meydana geldi. Muğla ve Bingöl depremleri başta olmak üzere tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 21 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.