        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 22 OCAK 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Sındırgı'da deprem! 22 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara ulaşabiliyor. Son verilere göre, bugün en büyük depremler Sındırgı, Muğla, Bingöl ve Ege Denizi'nde meydana geldi. İşte, 22 Ocak 2026 son depremler listesi...

        Giriş: 22.01.2026 - 00:08 Güncelleme: 22.01.2026 - 00:08
        1

        Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün Balıkesir Sındırgı, Muğla, Bingöl ve Ege Denizi'nde 3 üzeri büyüklükte deprem meydana geldi. İşte yaşanan tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi veriler için 22 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

        2

        SINDIRGI'DA DEPREM

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2 deprem meydana geldi. 4,1 ve 4,4 büyüklüğündeki depremler, çevre illerde de hissedilerek vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.

        EGE DENİZİ'NDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 09.07’de Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. 3.1 büyüklüğündeki deprem, 12.3 kilometre derinlikte kaydedildi.

        Saat 10:57'de Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu. 3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde meydana geldi.

        3

        BİNGÖL’DE DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04.01’de Bingöl’ün Merkez ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.4 olarak ölçülen deprem, yerin 6.95 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        4

        MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02.48’de Ege Denizi’nde 3.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Muğla’nın Bodrum ilçesine 84.82 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 7.0 kilometre derinlikte ölçüldü.

        5

        21 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler;

        2026-01-21 10:57:14 40.10639 24.17944 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

        2026-01-21 09:07:45 40.239 24.191 12.3 ML 3.1 Ege Denizi

        2026-01-21 04:01:48 39.00722 40.48056 6.95 ML 3.4 Merkez (Bingöl)

        2026-01-21 02:48:44 36.79194 26.34556 7.0 ML 3.3 Ege Denizi - [84.82 km] Bodrum (Muğla)

        6

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        7

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
