Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün Balıkesir Sındırgı, Muğla, Bingöl ve Ege Denizi'nde 3 üzeri büyüklükte deprem meydana geldi. İşte yaşanan tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi veriler için 22 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.