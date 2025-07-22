Son depremler listesi gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler arasında depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ise ‘’22 Temmuz bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor. Bugün meydana gelen sarsıntılar anbean ölçülüp listeye eklendi. İşte, 22 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…