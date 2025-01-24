Bingöl ve Ardahan'da deprem! 24 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son depremler listesi 24 Ocak 2025 Cuma günü için araştırılıyor. Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. AFAD verilerine göre, Bingöl ve Ardahan'da deprem oldu. İşte 24 Ocak 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı…
En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde soruları gündemden düşmüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri inceleniyor. AFAD'a göre, Bingöl ve Ardahan'da deprem meydana geldi. İşte, 24 Ocak 2025 son depremler listesi...
ARDAHAN DEPREM İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 10:31'de Gürcistan Borjomi, Samtskhe-Cavakheti açıklarında Ardahan Çıldır'da hissedilen bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 2.9 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 20.7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
BİNGÖL'DE DEPREM
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08:06'da Bingöl'ün Karlıova ilçesinde deprem oldu.
3.3 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.