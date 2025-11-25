Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 25 KASIM 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

        Son depremler listesi 25 Kasım 2025: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 25 Kasım 2025 Salı günü için araştırılıyor. Ülkemizde gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu, büyüklüğü kaç? İşte 25 Kasım 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 08:14 Güncelleme: 25.11.2025 - 08:14
        1

        En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde soruları gündemden düşmüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri inceleniyor. İşte, 25 Kasım 2025 son depremler listesi görüntüleme ekranı...

        2

        BALIKESİR’DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.44’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.1 büyüklüğündeki deprem, 6.49 kilometre derinlikte kaydedildi.

        3

        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 07.43’te Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.2 büyüklüğündeki deprem, 11.29 kilometre derinlikte kaydedildi.

        4

        EGE DENİZİ’NDE DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04.30’da Ege Denizi’nde deprem meydana geldi.

        3.1 büyüklüğündeki deprem, 7.0 kilometre derinlikte kaydedildi.

        5

        25 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;

        2025-11-25 07:44:53 39.25528 28.13861 6.49 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-25 07:43:39 37.44306 36.95944 11.29 ML 3.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

        2025-11-25 04:30:06 39.20806 24.23694 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

        2025-11-25 01:36:45 39.23333 28.14333 6.59 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-25 00:02:51 39.16833 28.26972 10.07 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

        6

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        7

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
