Son depremler listesi 26 Mart 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
Son depremler listesi 26 Mart 2025 Çarşamba günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Bu raporlar ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, bugün Ege Denizi, İzmir, Mardin, Muğla deprem ile sallandı. İşte, 26 Mart 2025 Son depremler listesi…
Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre bugün Ege Denizi, İzmir, Mardin ve Muğla’da deprem meydana geldi. İşte, 26 Mart 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı…
SON DEPREMLER LİSTESİ 26 MART 2025
26-03-2025 02:18:01 38.1944 37.6722 7 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 655989
26-03-2025 02:07:58 36.5511 25.7742 7 ML 2.8 Ege Denizi 655988
26-03-2025 01:56:13 37.9317 27.3358 8.66 ML 2.5 Selçuk (İzmir) 655987
26-03-2025 01:23:56 36.2717 41.0222 7 ML 2.9 Haseke (Suriye) - [90.00 km] Nusaybin (Mardin) 655986
26-03-2025 01:22:55 37.0744 35.7878 6.94 ML 1.3 Ceyhan (Adana) 655985
26-03-2025 00:59:47 36.4414 28.6881 10.31 ML 2.9 Akdeniz - [30.36 km] Ortaca (Muğla) 655980
26-03-2025 00:57:14 36.7347 25.6917 7 ML 2.0 Ege Denizi 655982
26-03-2025 00:51:50 36.2575 35.7236 6.91 ML 1.1 Akdeniz - [07.14 km] Arsuz (Hatay) 655984
26-03-2025 00:40:01 36.0197 28.915 39.17 ML 2.0 Akdeniz - [46.20 km] Kaş (Antalya) 655981
26-03-2025 00:35:27 41.9683 26.6097 8.04 ML 1.0 Elhovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [02.73 km] Lalapaşa (Edirne) 655983
26-03-2025 00:20:37 36.6178 25.7925 7 ML 2.3 Ege Denizi 655978
26-03-2025 00:03:45 36.1089 28.125 6.68 ML 1.0 Akdeniz - [58.06 km] Marmaris (Muğla)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.