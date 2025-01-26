Son depremler listesi 26 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Kandilli ve AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün birçok ilde irili ufaklı pek çok deprem oldu. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ise bu noktada ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 26 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…
Son depremler listesi 26 Ocak 2025 Pazar günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 26 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
SON DEPREMLER LİSTESİ 26 OCAK 2025
2025-01-26 07:40:5238.10538.370567.0ML2.5Çelikhan (Adıyaman)
2025-01-26 07:27:1837.8447236.269726.96ML1.2Saimbeyli (Adana)
2025-01-26 07:20:2538.0580635.622227.0ML0.9Develi (Kayseri)
2025-01-26 07:02:1835.9805628.101117.0ML1.6Akdeniz - [72.28 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-26 06:24:2738.1772238.686947.0ML1.1Pütürge (Malatya)
2025-01-26 06:17:3937.9033335.321947.0ML1.0Yahyalı (Kayseri)
2025-01-26 06:13:4337.2786137.062227.0ML0.9Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-01-26 06:06:4937.0733336.872787.0ML1.3Nurdağı (Gaziantep)
2025-01-26 05:52:3538.2269437.300566.99ML1.2Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-26 05:37:1338.0919438.184447.0ML1.3Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-26 05:36:3936.2116736.066947.39ML1.4Defne (Hatay)
2025-01-26 05:33:0039.4552842.209446.98ML1.7Karaçoban (Erzurum)
2025-01-26 05:24:4335.917529.1644422.88ML2.1Akdeniz - [42.10 km] Kaş (Antalya)
2025-01-26 05:14:0338.3269437.864448.9ML1.7Akçadağ (Malatya)
2025-01-26 05:04:1939.5980642.376947.0ML1.0Karayazı (Erzurum)
2025-01-26 05:03:4039.5938942.386946.98ML1.0Karayazı (Erzurum)
2025-01-26 04:53:3939.3063927.925837.01ML1.0Kırkağaç (Manisa)
2025-01-26 04:42:3539.6205642.366677.0ML1.2Karayazı (Erzurum)
2025-01-26 04:27:2138.3508337.590567.01ML1.3Akçadağ (Malatya)
2025-01-26 04:22:3138.5430638.012226.99ML2.3Yazıhan (Malatya)
2025-01-26 04:13:2639.0261127.525568.17ML1.1Akhisar (Manisa)
2025-01-26 04:02:4138.3755625.826947.11ML1.6Ege Denizi - [38.73 km] Çeşme (İzmir)
2025-01-26 03:45:0838.3569438.821397.0ML1.4Kale (Malatya)
2025-01-26 03:27:3336.9091727.600837.0ML1.6Ege Denizi - Gökova Körfezi - [17.06 km] Bodrum (Muğla)
2025-01-26 03:25:5237.6536.1372212.08ML1.3Sumbas (Osmaniye)
2025-01-26 02:22:4637.65536.143066.98ML1.2Sumbas (Osmaniye)
2025-01-26 02:06:0536.4366736.441117.01ML1.6Kırıkhan (Hatay)
2025-01-26 02:02:4239.6580627.97758.01ML1.8Altıeylül (Balıkesir)
2025-01-26 01:47:24 37.63222 35.85389 6.94 ML 1.3 Kozan (Adana)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.