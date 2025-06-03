Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 3 Haziran 2025: Muğla'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 3 Haziran 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 3 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 09:05 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki deprem mi oldu, bugün en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 3 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi görüntüleme ekranı…

        2

        MARMARİS AÇIKLARINDA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.17'de merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Sarsıntı, Muğla'nın yanı sıra İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

        3

        69 KİŞİ YARALANDI, 1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremden kentte 69 vatandaşın etkilendiğini, panikatak geçiren 14 yaşındaki çocuğun ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

        4

        3 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

        2025-06-03 09:21:48 35.10722 27.40583 7.52 ML 2.7 Akdeniz - [176.15 km] Datça (Muğla)

        2025-06-03 07:16:51 36.60667 25.73444 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

        2025-06-03 07:06:47 37.77417 36.51417 7.0 ML 2.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)

        2025-06-03 05:36:58 36.68833 25.92056 7.0 ML 2.5 Ege Denizi

        2025-06-03 03:01:07 36.70111 28.15833 77.07 ML 2.9 Marmaris (Muğla)

        2025-06-03 02:28:00 36.56861 27.97333 75.71 ML 2.5 Ege Denizi - [14.04 km] Marmaris (Muğla)

        2025-06-03 02:17:29 36.64 28.25056 67.91 MW 5.8 Akdeniz - [10.43 km] Marmaris (Muğla)

        2025-06-03 01:27:10 37.88139 37.94722 9.79 ML 3.1 Tut (Adıyaman)

        5

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        23 yaşındaydı staj yapıyordu... Üniversiteli gençten kahreden haber!
        23 yaşındaydı staj yapıyordu... Üniversiteli gençten kahreden haber!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        CHP Kurultayı iddianamesi: 12 kişiye hapis istemi
        CHP Kurultayı iddianamesi: 12 kişiye hapis istemi
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Günde sadece 5 dakika bunu deneyin!
        Günde sadece 5 dakika bunu deneyin!
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        Midibüs devrilip sürüklendi! Taziye dönüşü facia!
        Midibüs devrilip sürüklendi! Taziye dönüşü facia!
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
        4 yıllık takibin sonunda... Kaza değil cinayet!
        4 yıllık takibin sonunda... Kaza değil cinayet!
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinden hangi sonuçlar çıktı?
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinden hangi sonuçlar çıktı?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!