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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 3 Mayıs 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Son depremler listesi 3 Mayıs 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmı fay hattı üzerinde yer alıyor. Bu nedenle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Ülkemizde yaşanan sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği gibi veriler bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 3 Mayıs 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 08:04 Güncelleme: 03.05.2025 - 08:04
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        Ülkemizde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD ve Kandilli verileri ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte 3 Mayıs 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        2

        3 MAYIS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2025-05-03 06:58:0437.9694427.135567.98ML1.8Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.19 km] Menderes (İzmir)

        2025-05-03 06:35:2037.9086128.770837.0ML1.0Sarayköy (Denizli)

        2025-05-03 06:25:5939.2302828.9380611.71ML1.3Simav (Kütahya)

        2025-05-03 06:24:0538.3563937.286946.24ML1.4Elbistan (Kahramanmaraş)

        2025-05-03 06:15:0538.1561138.471677.0ML1.1Battalgazi (Malatya)

        2025-05-03 06:04:5339.2347228.9886110.73ML1.1Simav (Kütahya)

        2025-05-03 06:03:5239.2311128.9863911.95ML1.2Simav (Kütahya)

        2025-05-03 06:02:2339.2238928.9838914.88ML1.5Simav (Kütahya)

        2025-05-03 05:58:1538.1737.891676.6ML1.8Doğanşehir (Malatya)

        2025-05-03 05:34:5139.2202828.9897211.51ML1.1Simav (Kütahya)

        2025-05-03 05:29:0137.0866736.679177.0ML1.7İslahiye (Gaziantep)

        2025-05-03 05:28:4439.2244428.976946.97ML1.0Simav (Kütahya)

        2025-05-03 05:23:4640.8430628.1502810.26ML2.2Marmara Denizi - [21.18 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

        2025-05-03 05:19:4739.2419428.963615.07ML0.9Simav (Kütahya)

        2025-05-03 05:09:2540.2305627.021679.76ML1.8Biga (Çanakkale)

        2025-05-03 05:03:1038.1863940.82757.0ML1.7Hazro (Diyarbakır)

        2025-05-03 04:57:3538.4488937.788337.0ML1.3Akçadağ (Malatya)

        2025-05-03 04:36:3839.1736141.4738915.61ML1.6Varto (Muş)

        2025-05-03 02:49:3939.1991728.965287.12ML1.4Simav (Kütahya)

        2025-05-03 02:44:1938.137538.517787.01ML1.6Sincik (Adıyaman)

        2025-05-03 02:33:5936.9213927.728067.13ML1.6Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.35 km] Bodrum (Muğla)

        2025-05-03 02:33:3238.1108336.55257.04ML1.5Göksun (Kahramanmaraş)

        2025-05-03 02:26:0937.6336135.551947.0ML1.5Aladağ (Adana)

        2025-05-03 01:57:1939.457525.920287.0ML2.2Ege Denizi - [12.76 km] Ayvacık (Çanakkale)

        2025-05-03 01:51:3539.2663928.941397.0ML1.0Simav (Kütahya)

        2025-05-03 00:46:3439.2069428.907227.0ML1.2Simav (Kütahya)

        2025-05-03 00:42:33 39.25444 28.97694 4.27 ML 1.8 Simav (Kütahya)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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