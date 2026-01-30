İzmir, Balıkesir ve Aydın'da deprem! 30 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Bu sebeple son depremler listesi 30 Ocak 2026 Cuma günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 30 Ocak 2026 son depremler listesi ile sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgiler...
Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre bugün en büyük depremler İzmir, Balıkesir ve Aydın’da ölçüldü. İşte, 30 Ocak 2026 son depremler listesi sorgulama ekranı...
AYDIN’DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.17’de merkez üssü Aydın’ın Germencik ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7.0 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
BALIKESİR DEPREM İLE SALLANDI
AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03.23’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.2 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 11.14 kilometre derinliğinde kaydedildi.
İZMİR AÇIKLARINDA DEPREM
AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02.19’da Êge Denizi, Sakız Adası (Hiyos) açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir’in Çeşme ilçesine 20.19 kilometre mesafede kaydedilen sarsıntı, yerin 7.14 kilometre derinliğinde ölçüldü.
30 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2026-01-30 06:17:30 37.90333 27.48806 7.0 ML 3.8 Germencik (Aydın)
2026-01-30 03:23:02 39.21694 28.17306 11.14 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-30 02:19:48 38.20972 26.04083 7.14 ML 3.2 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [20.19 km] Çeşme (İzmir)
EN SON NEREDE DEPREM OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.