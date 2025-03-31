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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 31 MART 2025: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Antalya ve Muğla'da deprem! 31 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama

        Son depremler 31 Mart AFAD ve Kandilli listesi en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye'de gün çerisinde irili ufaklı birçok deprem yaşanıyor. Ülkemizin dört bir yanında meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine göre, Antalya ve Muğla'da deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte 31 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 07:58 Güncelleme: 31.03.2025 - 10:03
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        Son depremler listesi 31 Mart 2025 verileri en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Antalya ve Muğla deprem ile sallandı. Peki bu sabah deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? İşte, 31 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

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        MUĞLA’DA DEPREM

        Ege Denizi’nde Muğla ili Datça ilçesi açıklarında saat 04.39’da deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, 2,9 büyüklüğündeki sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        ANTALYA DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36’da merkez üssü Antalya’nın Alanya ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

        3,9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 12.39 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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