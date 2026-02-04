4 Şubat 2026 AFAD/Kandilli son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Güncel verilere göre, bugün birçok ilde farklı büyüklüklerde pek çok deprem meydana geldi. Peki, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 4 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...
Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. İşte bugün kaydedilen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi veriler için 4 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.25'e kadar büyüklükleri 0.9 ile 2.6 arasında değişen birçok sarsıntı kaydedildi.
3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.