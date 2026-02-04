Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. İşte bugün kaydedilen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi veriler için 4 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.