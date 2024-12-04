Antalya'da deprem meydana geldi! 5 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 5 Aralık 2024 Perşembe günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün Antalya'da deprem oldu. İşte, 5 Aralık 2024 Son depremler listesi ile Antalya deprem merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü…
Son dakika deprem haberleri... Ülke genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ soruları gündemden düşmüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Antalya'da deprem oldu. İşte, 5 Aralık 2024 son depremler listesi...
ANTALYA'DA DEPREM OLDU!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 12.09'da meydana gelen deprem, yerin 32.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
ANTALYA DEPREM VERİLERİ
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Akdeniz - [58.86 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2024-12-04
Saat:12:09:10 TSİ
Enlem:35.88778 N
Boylam:31.82556 E
Derinlik:32.69 km
MANİSA’DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04:07’de Manisa’nın Akhisar ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.3 olarak ölçülen sarsıntının derinliği ise 18.7 kilometre olarak kayıtlara geçti.
MANİSA DEPREM VERİLERİ
Yer: Akhisar (Manisa)
Tarih: 2024-12-04
Saat: 04:07:33
Enlem: 38.90583
Boylam: 27.73417
Derinlik: 18.7 ML
Büyüklük: 3.3
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.