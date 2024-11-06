Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak Şırnak'ta deprem meydana geldi. Şırnak depremi başta olmak üzere tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere AFAD ve Kandilli 7 Kasım 2024 son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.