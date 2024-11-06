Şırnak'ta deprem! AFAD ve Kandilli verileri ile 7 Kasım 2024 son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. Son verilere göre, bugün Şırnak'ta deprem oldu. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 7 Kasım 2024 Son depremler listesi...
Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak Şırnak'ta deprem meydana geldi. Şırnak depremi başta olmak üzere tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere AFAD ve Kandilli 7 Kasım 2024 son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
ŞIRNAK DEPREM İLE SALLANDI!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre; Irak Sinjar, Ninova - Şırnak İdil merkez üssünde deprem meydana geldi.
Saat 11:44'te yaşanan depremin büyüklüğü 3.5, derinliği ise 34.5 km olarak kayıtlara geçti.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 08.32’de Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde deprem meydana geldi.
2.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 5.06 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.