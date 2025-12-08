Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 8 ARALIK 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Antalya ve Kütahya'da deprem! 8 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara ulaşabiliyor. Son verilere göre, bugün en büyük depremler Antalya ve Kütahya'da meydana geldi. İşte, 8 Aralık 2025 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 07:36 Güncelleme: 08.12.2025 - 07:36
        Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Antalya gece yarısı 4.3 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Kütahya’da ise 3.3 ve 3.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Antalya ve Kütahya depremleri başta olmak üzere tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 8 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        KÜTAHYA’DA PEŞ PEŞE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06.25’te Kütahya’nın Simav ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 9.16 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        Kütahya Simav’da saat 06.26’da bir deprem daha oldu. 3.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 9ç29 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        ANTALYA’DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03:31'de Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 20,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        8 ARALIK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler;

        2025-12-08 06:26:00 39.24639 28.97861 9.29 ML 3.1 Simav (Kütahya)

        2025-12-08 06:25:25 39.26056 28.97389 9.16 ML 3.3 Simav (Kütahya)

        2025-12-08 03:31:56 36.77139 30.54111 20.75 MW 4.3 Konyaaltı (Antalya)

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
