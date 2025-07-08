Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Meydana gelen küçük büyük tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşılabiliyor. İşte 8 Temmuz 2025 AFAD/Kandilli son depremler listesi…