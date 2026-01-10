Habertürk
        SON DEPREMLER LİSTESİ 9 OCAK 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 9 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        ''Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?'' gibi sorular için en güncel veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. 9 Ocak 2026 son depremler listesi yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre, bugün ülke genelinde birçok küçük ölçekli sarsıntı meydana geldi. En çok hissedilen sarsıntılar Balıkesir ve Ege Denizi'nde Çanakkale'de kaydedildi. İşte 9 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Giriş: 10.01.2026 - 07:51 Güncelleme: 10.01.2026 - 07:51
        1

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler, bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde deprem meydana geldiğini gösteriyor. Yaşanan her sarsıntı sonrası 9 Ocak 2026 son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Böylece ‘’Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ gibi sorular yanıt buluyor. Güncel deprem verilerini takip etmek isteyenler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi listeleri haberimizde yer alıyor. İşte 9 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        2

        IRAK'TA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Irak'ın Kerkük kentinde saat 09.00'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Deprem 7 kilometre derinlikte ölçüldü.

        3

        BALIKESİR'DE DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07:31'de Balıkesir Sındırgı'da deprem meydana geldi. 3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, 6.99 kilometre derinlikte kaydedildi.

        Balıkesir Sındırgı'da saat 02.37'de de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

        4

        EGE DENİZİ'NDE AYVACIK AÇIKLARINDA DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 02.50'de Ege Denizi açıklarında 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 52.01 kilometre mesafede kaydedilen sarsıntı, yerin 5.27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        5

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
