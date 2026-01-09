Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 9 Ocak 2026 Cuma: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri

        Kahramanmaraş'ta deprem! 9 Ocak 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içinde irili ufaklı birçok deprem oluyor. Ülkemizde meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. Peki deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 9 Ocak 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 15:23 Güncelleme: 09.01.2026 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ülkemizde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir deprem ile sallandı. Sındırgı merkezli sarsıntının büyüklüğü 3.2 olarak kayıtlara geçti. Peki en son deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? İşte 9 Ocak 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        2

        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 11:17’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, sarsıntı 12.36 kilometre derinlikte kaydedildi.

        3

        BALIKESİR DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 04.58’de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Sarsıntı 6.98 kiloemtre derinlikte kaydedildi.

        4

        9 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2026-01-09 11:17:42 37.91972 36.6575 12.36 MW 4.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)

        2026-01-09 04:58:44 39.17306 28.27556 6.98 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

        5

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        En düşük emekli maaşına zam
        En düşük emekli maaşına zam
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        Keyfi aidata son
        Keyfi aidata son
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        Bu özelliğiyle dünyada tek!
        Bu özelliğiyle dünyada tek!
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor