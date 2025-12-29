Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ ANLIK TAKİP EKRANI 29 ARALIK | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 29 Aralık 2025 | AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün farklı büyüklüklerde birçok sarsıntı meydana geliyor. İrili ufaklı tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Bu siteler aracılığıyla vatandaşlar, hissettikleri depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında bilgi edinebiliyor. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 29 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 00:32 Güncelleme: 29.12.2025 - 00:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye’nin dört bir yanında gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. İrili ufaklı tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte, 29 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        2

        KARS DEPREM İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 12.57'de Gürcistan Dmanisi, Kvemo Kartli merkezli bir deprem meydana geldi.

        Kars'ın Akyaka ilçesine 55.24 kilometre mesafede kaydedilen 3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 5.06 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        3

        BALIKESİR’DE DEPREM

        Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 07.14’te 3.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre deprem, yerin 6.66 kilometre derinliğinde meydana geldi.

        4

        28 ARALIK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-12-28 12:57:19 41.40472 43.92056 5.06 ML 3.3 Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [55.24 km] Akyaka (Kars)

        2025-12-28 07:14:26 39.18722 28.23806 6.66 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        5

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eğitime kar engeli! Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
        Eğitime kar engeli! Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Bakan Yumaklı duyurdu: 305 bin kişiye istihdam sağlayacak
        Bakan Yumaklı duyurdu: 305 bin kişiye istihdam sağlayacak
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor