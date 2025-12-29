Son depremler listesi 29 Aralık 2025 | AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün farklı büyüklüklerde birçok sarsıntı meydana geliyor. İrili ufaklı tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Bu siteler aracılığıyla vatandaşlar, hissettikleri depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında bilgi edinebiliyor. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 29 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...
Türkiye’nin dört bir yanında gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. İrili ufaklı tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte, 29 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
KARS DEPREM İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 12.57'de Gürcistan Dmanisi, Kvemo Kartli merkezli bir deprem meydana geldi.
Kars'ın Akyaka ilçesine 55.24 kilometre mesafede kaydedilen 3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 5.06 kilometre derinliğinde ölçüldü.
BALIKESİR’DE DEPREM
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 07.14’te 3.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre deprem, yerin 6.66 kilometre derinliğinde meydana geldi.
28 ARALIK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-12-28 12:57:19 41.40472 43.92056 5.06 ML 3.3 Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [55.24 km] Akyaka (Kars)
2025-12-28 07:14:26 39.18722 28.23806 6.66 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.