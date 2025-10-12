AFAD verilerine göre Muğla’da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan en ufak sarsıntıda '' Deprem mi oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Peki az önce deprem oldu mu, bugün en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 12 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi görüntüleme ekranı…