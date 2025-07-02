Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak Bursa ve Malatya’da deprem meydana geldi. Bursa ve Malatya depremleri başta olmak üzere bugün yaşanan tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 2 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.