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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi sorgulama 21 Mayıs 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi saniye saniye paylaşıyor! Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi sorgulama 21 Mayıs 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu?

        Son depremler listesi 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Türkiye bir deprem ülkesi olması nedeniyle gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. İşte, 21 Mayıs 2025 Son depremler listesi ile bugün yaşanan depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 07:26 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:35
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        Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte, 21 Mayıs 2025 Son depremler listesi...

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        MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 13:38'de Muğla Ula merkezli bir deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.1 olarak ölçülen deprem, yerin 6.94 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        MALATYA'DA DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 08:03'te merkez üssü Malatya Gölbaşı Akçadağ olan bir deprem meydana geldi.

        3.3 büyüklüğündeki deprem, 9.39 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        ADIYAMAN'DA DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 03:49'da Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.3 olarak ölçülen deprem, yerin 10.63 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        21 MAYIS 2025 2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTEKİ DEPREMLER

        2025-05-21 15:36:54 39.23528 28.94778 6.16 ML 3.2 Simav (Kütahya)

        2025-05-21 15:04:07 39.04111 27.03722 8.54 ML 2.7 Bergama (İzmir)

        2025-05-21 13:38:51 37.10111 28.57306 6.94 ML 3.1 Ula (Muğla)

        2025-05-21 08:03:17 38.27861 37.80306 9.39 ML 3.3 Akçadağ (Malatya)

        2025-05-21 06:23:50 38.36361 38.74083 12.5 ML 2.8 Kale (Malatya)

        2025-05-21 03:49:30 37.89944 37.88083 10.63 ML 3.3 Gölbaşı (Adıyaman)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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