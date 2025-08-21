22 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son depremler listesi 22 Ağustos Cuma günü yaşanan her sarsıntı sonrası araştırılıyor. Küçük büyük fark etmeksizin ülkede meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş, Tokat, Balıkesir ve Ege Denizi deprem ile sallandı. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 22 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı...
NURHAK'TA DEPREM!
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-08-21
Saat:17:41:49 TSİ
Enlem:38.05528 N
Boylam:37.3 E
Derinlik:6.98 km
Kahramanmaraş Nurhak'ta saat 17.41'de 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
BALIKESİR DEPREM İLE SALLAMAYA DEVAM EDİYOR
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08:57'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7.0 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Balıkesir Sındırgı’da saat 15.31’de 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.
TOKAT'TA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD verilerine göre, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.24'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin, 7,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Saat 01:31'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Sarsıntı, 7.04 kilometre derinlikte kaydedildi.
21 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler ve detayları şöyle;
2025-08-21 17:41:49 38.05528 37.3 6.98 ML 3.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-08-21 15:31:46 39.22778 28.19472 7.0 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 13:34:55 40.15056 24.05167 15.4 ML 3.0 Ege Denizi
2025-08-21 13:25:50 36.10861 27.17694 9.1 ML 3.3 Ege Denizi - [69.38 km] Datça (Muğla)
2025-08-21 10:48:31 36.02361 27.06611 7.0 ML 3.4 Ege Denizi - [81.92 km] Datça (Muğla)
2025-08-21 10:20:53 40.36583 24.14028 12.39 MW 3.5 Ege Denizi
2025-08-21 08:57:44 39.28028 28.15833 7.0 MW 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 08:41:15 39.2225 28.04722 6.97 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 06:03:08 39.26028 28.09778 7.1 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 04:51:34 39.2175 28.1275 7.68 MW 3.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 01:31:17 40.08 36.01528 7.04 ML 3.4 Sulusaray (Tokat)
2025-08-21 01:24:03 40.08222 36.01694 7.02 MW 4.0 Sulusaray (Tokat)
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.