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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi sorgulama 23 Haziran 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 23 Haziran Pazartesi: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 23 Haziran 2025 Pazartesi verileri ile bugün meydana gelen depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte, 23 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 15:30 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:30
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        Son dakika deprem haberleri... Türkiye’de meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularının yanıtlarına Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinden ulaşıyor. İşte, 23 Haziran 2025 son depremler listesi...

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        OSMANİYE'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 14:56'da Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde deprem oldu.

        2.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.07 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        KÜTAHYA'DA DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 07:06'da Kütahya'nın Simav ilçesinde bir sarsıntı kaydedildi.

        Büyüklüğü 2.8 olarak ölçülen deprem, 12.17 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        KARS'TA DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 02:38'de merkez üssü Kars Sarıkamış olan bir deprem meydana geldi.

        3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, 7.0 kilometre derinlikte kaydedildi.

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        23 HAZİRAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        2025-06-23 14:56:22 37.42222 36.5 7.07 ML 2.9 Düziçi (Osmaniye)

        2025-06-23 11:27:37 36.92361 28.82167 7.05 ML 2.7 Köyceğiz (Muğla)

        2025-06-23 10:12:17 41.1325 43.84917 7.28 ML 2.7 Shirak (Ermenistan) - [27.17 km] Akyaka (Kars)

        2025-06-23 07:10:55 37.42028 26.95833 9.78 ML 2.5 Ege Denizi - [23.49 km] Didim (Aydın)

        2025-06-23 07:06:09 39.22639 28.99333 12.17 ML 2.8 Simav (Kütahya)

        2025-06-23 02:38:23 40.31861 42.75389 7.0 ML 3.5 Sarıkamış (Kars)

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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